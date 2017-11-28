وزير التموين يشهد الأعمال الإنشائية في داون تاون دلتا

المال ــ خاص:

يقوم الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية يرافقه الدكتور إبرهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، وأشرف دوس-رئيس مجلس إدارة شركة فيرنبرو جلوبال للاستثمار، أحمد الدمرداش بدراوي الرئيس التنفيذي لشركة مراكز للاستثمار العقاري، وشريف يونس الرئيس التنفيذي لشركة ERA كوميرشيال ايجيبت، يوم الاثنين 4 ديسمبر، بحضور مراسم انطلاق العمليات الانشائية لمشروع داون تاون دلتا، أحدث المشروعات التجارية متعددة الاستخدامات لشركة فيرنبرو، وهو المشروع الذي يضم مول طنطا، أول مول تجاري متكامل في منطقة الدلتا تقيمه شركة مراكز للاستثمار العقاري.



ومن المنتظر أن يضم مشروع داون تاون دلتا، أول مركز تجاري اقليمي في منطقة الدلتا ومجموعة من المناطق التجارية ومناطق الأعمال والخدمات اللوجستية ومعارض السيارات ومتاجر التجزئة ومنشآت الضيافة ومناطق الخدمات العامة والاجتماعية طبقاً لأرقى المستويات العالمية، بما يعمل على تلبية الاحتياجات المتعددة لمنطقة الدلتا التي تقطنها كتلة سكانية هائلة تصل إلى 42 مليون نسمة، حيث تفتقر تلك المنطقة لمراكز تجارية وخدمية ذات مستوى عالمي.



يقع مشروع داون تاون دلتا في موقع متميز بمدينة طنطا، ويمثل واحداً من المشروعات التي تتضمنها الشراكة الاستثمارية الاستراتيجية بين فيرنبرو ومراكز والتي من المنتظر أن يتم افتتاح المشروع بحلول عام 2020.

يتوافق مشروع داون تاون دلتا مع رؤية شركة فيرنبرو في اقتناص الفرص الاستثمارية الفريدة بمنطقة الدلتا، ايماناً منها بأنّ مستقبل التنمية العقارية يتمثل في تطوير المناطق الواقعة خارج نطاق المدن الرئيسية الكبرى في مصر.

أما مول طنطا، وهو المشروع الرئيسي داخل داون تاون دلتا، فيُعتبر جزءا من استثمارات شركة مراكز في السوق المحلي، حيث يصل حجم الخطة الاستثمارية للشركة في مصر لأكثر من 15 مليار جنيه. وتستهدف تلك الخطة الطموحة تنمية المناطق غير المُطورة، وإضافة قيمه جديدة للمجتمعات التي تعمل بها الشركة. تُعد مراكز احدى شركات مجموعة فواز الحكير، كبرى الشركات المتخصصة في تطوير واداره المولات التجارية بالشرق الأوسط.