وزير التموين يشهد إطلاق بدء تشغيل سوق العامرية بالطاقة الشمسية

أطلقت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة وحضور أحمد الوكيل، بدء تشغيل وحدة خلايا الطاقة الشمسية بسوق الجملة للخضر والفاكهة بالعامرية.

وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وسفير الاتحاد الأوروبي كريستيان برجر، والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وأعضاء مجلس إدارة “غرفة الإسكندرية”.

يذكر أن سوق العامرية يعد هو الأول في العالم الذي يعمل بالطاقة الشمسية، ويأتي ذلك في إطار استضافة مصر لقمة تغير المناخ القادمة “COP 27”.

وعقب الافتتاح قام الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد اللواء محافظ الاسكندرية، وأحمد الوكيل والدكتور علاء عز والدكتورة شيرين طه ممثل وزارة التعاون الدولي بجولة تفقدية لسوق الجملة بالعامرية وكذلك غرفة التحكم بالسوق.

وأكد المصيلحي بأن الجولة التفقدية بالسوق جاءت ايضاً بهدف متابعه الاسعار وتوافر الخضروات والفاكهه فى اطار استعدادات الوزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك.