وزير التموين يسلم الشهادات والجوائز للفائزين في مسابقة تصميم المجوهرات والمشغولات الذهبية

نظمت مصلحة دمغ المصوغات والموازين والشعبة العامة للذهب والمجوهرات احتفالية بمشاركة وفود عربية واجنبية ولفيف من كبار العارضين المشاركين في معرض نيبو فى نسخته الثانية.

كما شهد هذه الاحتفالية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ولفيف من كبار الشخصيات منتجي وموردي الذهب والمجوهرات في مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية في مجال صناعة الذهب والمجوهرات.

كما شملت الاحتفالية عرضًا للذهب والمجوهرات بأحدث التصميمات من جانب الشركات العالمية والمحلية بالتعاون مع مصمم الأزياء السوري ايمن لحموني،وعرض فيلم تسجيلي عن مدينة الذهب بكافة مكوناتها، ليتبعها اعلان الفائزين وتسليم الجوائز للمتسابقين ضمن مسابقة تصميم المجوهرات والمشغولات الذهبية.

بدأ المصيلحي كلمته مرحبًا بكافة المشاركين والعارضين في المعرض، ولكافة الوفود المشاركة في الحفل، ومشيرا إلي أن تنظيم معرض نيبو للذهب والمجوهرات يأتي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأكد أن أن التعاون الوثيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في مصلحة دمغ المصوغات والموازين والاتحاد العام للغرف التجارية ممثل في الشعبة العامة للذهب والمجوهرات ، وكذلك مصلحة الجمارك المصرية والتي قامت بإتخاذ كافة الاجراءات لتسهيل دخول وخروج الدهب الخاص بالعارضين، أدى كل ذلك إلى نجاح تنظيم المعرض بهذه الصورة المشرفة.

كما قدم المصيلحي الشكر لكافة الضيوف والوفود العربية والأجنبية والافريقية المشاركة في المعرض وفي الحفل من دول (تركيا وايطاليا وفلسطين والامارات والسعودية ولبنان وتونس والجزائر وسوريا، والهند، وجنوب افريقيا) ولغيرها من الدول المشاركة، كما قدم الشكر للشعبة العامة للذهب والمجوهرات ومصلحة الجمارك المصرية والشركة المنظمة للمعرض وكذلك الشكر لمصلحة الدمغة والموازين.

و قال هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية أن ما نشهده اليوم هو ثمره عمل وتعاون منتجي وموردي الذهب في مصر اعضاء الشعبة العامة، ونحتفل اليوم بأبنائنا الذين شاركوا في المسابقة التي تبنتها الشعبة لتحفيز ودعم المبدعين والموهوبين في مجال تصميم المجوهرات، وهو واقع ملموس وحلم من احلام الشعبة يتحقق علي ارض الواقع.

واضاف بأن هذه المسابقة التي تعد الأولي من نوعها التي يشهدها السوق المصري لفتح الباب امام المواهب الجديدة ودعمها في تنفيذ اعمالها وطرحها في الأسواق ويأتي ذلك بهدف خلق جيل جديد من مصممي الحلي والمجوهرات علي دراية بالمعايير الدولية وأحدث خطوط التصميمات العالمية.

ومن الجدير بالذكر ان افتتاح معرض نيبو للذهب والمجوهرات في نسخته الثانية الدولية يأتي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وتنظمه مصلحة دمغ المصوغات والموازين والشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية خلال الفترة من 10-12 ديسمبر 2022, بمشاركة كبرى الشركات المحلية والعالمية.

ويحظى المعرض بمشاركة 35 عارضاً دولياً من مختلف الأسواق العالمية وأكثر من 500 مشتري من أسواق الشرق والاوسط وإفريقيا.

وتأتي هذه المشاركة الدولية الكبيرة كونها مؤشر على استمرار تطور المنتج المصري في إطار مراحل تطوير منتجات المشغولات الذهبية المصرية للوصول الي مطابقة أحدث المعايير الدولية وخلق فرص تصديرية للمجوهرات والمشغولات الذهبية المصرية والمنافسة بالأسواق الدولية.

هذا وقد تم توزيع الشهادات على المتسابقين وهم : كارول حنوش، مروة رفعت، رشا الكاسر، سلمى حلاو، بدور البدور، زهرة حاجي، سارة اشرف ، وتسليم جوائز الفائزين وهم: الفائز الاول: حبيبة عبدالقادر، الفائز الثاني: امال فاروق، الفائز الثالث: سمر الشناوي.