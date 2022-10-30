وزير التموين يجتمع غدًا مع «الصناعات الغذائية» للتعرف على المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع

قال وزير التموين، الدكتور على المصيلحي خلال مؤتمر صحفي اليوم، إنه سيتم عقد اجتماع غدا مع غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، لمعرفة مشاكلهم والتحديات التي تواجه القطاع للعمل على حلها من أجل تأمين استمرار المنظومة وتوفير السلع بالأسعار العادلة.

وأضاف وزير التموين، أنه سيناقش مع المصانع أسس لضبط الأسعار والحفاظ عليها ومناشدة تجار الجملة والنصف جملة للحفاظ علي الأسعار.

وتابع أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي عدة أشهر، منوها أنه لا يوجد أي أزمات في أي سلعة وكافة السلع متوفرة بشكل كبير.