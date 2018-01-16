وزير التموين يتفقد مناطق مقترحة بالسويس لإنشاء صوامع قمح

محمد مجدي افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية يرافقه اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس، اليوم الثلاثاء، عددا من المناطق اللوجستية والصوامع التي سيتم إنشاؤها وقال الدكتور علي المصيلحي إن الفترة سوف تشهد طفرة في الأداء الرقابي لجهاز حماية المستهلك مع تعزيز قدراته ا

محمد مجدي

افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية يرافقه اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس، اليوم الثلاثاء، عددا من المناطق اللوجستية والصوامع التي سيتم إنشاؤها

وقال الدكتور علي المصيلحي إن الفترة سوف تشهد طفرة في الأداء الرقابي لجهاز حماية المستهلك مع تعزيز قدراته المادية والبشرية

وتوقع قرب الانتهاء من إقرار القانون الجديد لحماية المستهلك الذي تقدمت به الحكومة و انتهت اللجنة الاقتصادية من مناقشة مسودته النهائية.

كما تفقد وزير التموين ومحافظ السويس عدد من المناطق المرشحة لإقامة اكبر منطقة لوجستية و تجارية متعددة الأنشطة علي مساحة ١٠٠ فدان لخدمة أهالي السويس .

كما تفقد الوزير والمحافظ يرافقهما اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع (EHCSS) وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة العمل بصوامعها لتخزين الحبوب والتي تصل سعتها التخزينية ٦٠ الف طن مقامة علي مساحة ٣٠ الف متر مربع.