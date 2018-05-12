وزير التموين يتفقد معارض أهلا رمضان بالقليوبية

القليوبية- محمد مجدي تفقّد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي معرض سوبر ماركت "أهلا رمضان" في مدينة بنها بمحافظة القليوبية في منطقة ميدان المؤسسة.ووجه المصيلحي، خلال الجولة التفقدية لمعرض "أهلًا رمضان"، بمحافظة القليوبية، بتوفير كل السلع الأساسية واللحوم والدواجن، مر

القليوبية- محمد مجدي





تفقّد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي معرض سوبر ماركت “أهلا رمضان” في مدينة بنها بمحافظة القليوبية في منطقة ميدان المؤسسة.

ووجه المصيلحي، خلال الجولة التفقدية لمعرض “أهلًا رمضان”، بمحافظة القليوبية، بتوفير كل السلع الأساسية واللحوم والدواجن، مرورًا بياميش رمضان والمنتجات الأخرى للمواطنين قبيل دخول شهر رمضان الكريم، وخلال فترة المعرض الذي يمتد من 10 مايو، وحتى نهاية مايو الحالي، المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم حق المستهلك المصري في “الشراء المباشر”.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على احتياطات استراتيجية من السلع الاستراتيجية.

وتابع: “سعيد وفخور بتواجدي في هذا المكان العظيم محافظة القليوبية، وتلبية دعوة المحافظ اللواء أركان حرب محمود عشماوي”.

وأضاف المصليحي: “ما رأيته في القليوبية نموذج لكيفية عمل التنمية المحلية المتكاملة، ووجوده رغبة حقيقية في خدمة المواطنين”.

وأشاد بجهود اللواء محمود العشماوي محافظ القليوبية، في توفير السلع الأساسية للمواطنين بالمحافظة بتخفيض يصل إلى 30%.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال تفقُّده معرض أهلًا رمضان بالقليوبية، إن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة ضبط الأسعار، وتوفير السلع وخصوصًا الاستراتيجية بأسعار مخفضة.