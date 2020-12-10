اقتصاد وأسواق

وزير التموين يتفقد مخزن الشركة العامة لتجارة الجملة في الإسكندرية

الفرع يقوم بتوريد سلع تموينية بقيمة 8 ملايين جنيه شهريا وذلك لعدد 70 بقال تمويني و منفذ جمعيتي.
محمد مجدي 11:31 ص, الخميس, 10 ديسمبر 20 11:31 ص, الخميس, 10 ديسمبر 20

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تفقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية يرافقه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية واللواء خالد عبدالله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة فرع الشركة العامة لتجارة الجملة في شركة النشا والخميرة بمحافظة الإسكندرية.

وقال المصيلحي, خلال الجولة التفقدية التي يقوم بها الآن ، أن الفرع يقوم بتوريد سلع تموينية بقيمة 8 ملايين جنيه شهريا وذلك لعدد 70 بقال تمويني و منفذ جمعيتي.

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وطالب المصيلحي، من رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، أن يكون المخزون السلعي الاستراتيجي يكفي حتي 4 اشهر وليس 3 أشهر فقط، مشيداً بالتطوير الذي تم تنفيذه في الفرع وذلك على مساحة 1300 متر.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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