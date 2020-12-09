وزير التموين يتفقد عددًا من الأنشطة التموينية بالإسكندرية غداً

يزور الدكتور علي المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية، غداً الخميس محافظة الإسكندرية لتفقد العديد من الأنشطة التموينية وافتتاح أنشطة تموينية جديدة برفقة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

ومن المقرر أن تشمل الزيارة المرتقبة عدة منشأت ومناطق منها مخازن الجملة بداخل شركة النشا و الخميرة بمحور المحمودية، بحضور المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية.

وفى سياق آخر قامت ادارة التجارة الداخلية برئاسة محمد فتح الله مدير عام التجارة الداخلية وإشراف أحمد عبد الحميد رئيس الرقابة التجارية وبتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بتشديد الرقابة على السلع مجهولة المصدر والبيانات لحماية المستهلك من الغش التجارى و التدليس و حماية الاقتصاد الوطنى من الإضرار المترتبة لدخول سلع مجهولة المصدر بطرق غير شرعية بحملات على الأسواق أسفرت تحرير محضر حيازة قطع غيار مصاعد مجهولة المصدر و غير مدون عليها بيانات.

وتم تحريز المضبوطات التى تضمنت عدد 50 لفة وير مصعد 11م اللفة 1000 متر ماركة mp ، عدد 60 ربليه مصعد عادى غير مدون عليه بيانات وغير مدون عليه بلد المنشا ،عدد 11 كرتونه في 5 علب في 50 مسمار هلتى 12 سم ،عدد 30 كرتونة شداد مصعد غير مدون عليها بيانات وغير مدون عليه بلد المنشأ ، عدد 10 اطقم كراسي مصعد ، عدد 18 مروحه كابينه 7 ريشة ، عدد 60 مارس 50 is ، عدد 50 مارس توجامى



تحرير محضر حيازة أجزاء ساعات حائط مجهولة

كما تم تحرير محضر حيازة اجزاء ساعات حائط مجهولة المصدر و تم تحريز الكميات الأتية:

عدد 50 كرتونه اكسسوار ساعة بداخل الكرتونة 140 قطعة هيكل ساعة حائط خارجى

عدد 100 كرتونه اكسسوار ساعة حائط بداخل الكرتونة 12 قطعة ساعة حائط عدد 30 كرتونة ورق خلفية ساعات حائط وزن الكرتونة 14 كجم

و قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام