وزير التموين يتفقد سوق البازار للخضر والفاكهة في بورسعيد ( صور)

تفقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، و ناصر ثابت مدير مديرية التموين بالمحافظة ، سوق البازار للخضر والفاكهة جملة وتجزئة بمحافظة بورسعيد ، على مساحة 22 الف متر مربع .

وقال عصام حنفي المشرف العام على الجهاز التنفيذي بمحافظة بورسعيد خلال الجولة التفقدية ، أن السوق يضم 69 باكية خضروات وفاكهة تجزئة مساحات تتراوح من 8 الي 22 متر ، إضافة إلي 3 محال عطارة ، وعدد 6 محال لحوم ودواجن.

واضاف حنفي ، أن منطقة الجملة داخل السوق تضم 39 محل جملة ، منهم 6 ثلاجات خضار وفاكهه، إضافة إلي عدد 27 محلات مطاعم و حلويات و كافيهات و بنوك خارج السوق .

و لفت إلي أن المنطقة تضم غرفة نفايات على احدث مستوي الامان و التكنولوجيا، و مسجد ، و نقطة أمن و إسعاف و إطفاء .

ومن المقرر أن يتفقد وزير التموين، محافظ بورسعيد، وناصر ثابت، وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد، وممثلي الغرف التجارية ببورسعيد، عدد من المنشآت التموينية، ومراكز الخدمة التموينية بعد تطويرها، وتبدأ جولة وزير التموين والوفد المرافق له، بزيارة سوق الخضروات والفاكهة واللحوم الجديد بحى العرب، ثم زيارة فرع الشركة العامة لتجارة التجزئة بالمناطق ببورسعيد، وزيارة مصنع الزيت ومصنع ريادة للصناعات الغذائية ومنتجات الألبان بالمنطقة الصناعية بالمحافظة.

عقب انتهاء جولة وزير التموين ومحافظ بورسعيد، والوفد المرافق فى مدينة بورسعيد، سوف يتوجه إلى مدينة بورسعيد، عبر الكوبرى العائم، لافتتاح المركز التموينى المتطور ببورفؤاد، ثم يتفقدا سوق الكمبراتيف قبل التوجه إلي نادي الصيد.

وقال ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين ببورسعيد، إن وزير التموين سيفتتح أول مركز تكنولوجي مطور “يقدم خدمات لوجستية” ببورفؤاد ويتكون من 6 شبابيك مزودة بأحدث الوسائل التكنولوجية المتطورة لأداء كافة الخدمات التموينية، لخدمة المواطنين المقيمين بالمناطق السكنية ببورفؤاد أول وثانٍ وسهل الطينة بشرق بورسعيد، كما سيتفقد وزير التموين منظومة الشكاوي الحكومية والخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين وخاصة وجود شاشة تعد تجربة جديدة وفريدة للمحافظة للتوعية وكيفية حصول المواطن على حقوقه وخاصة استخراج البطاقات التموينية.