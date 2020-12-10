وزير التموين يتفقد المجمع الاستهلاكى والمخبز بمساكن «بشاير الخير 2»

أن الوزير يتوجه بعد ذلك إلى شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية على محور المحمودية

قام الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بجولة في الإسكندرية اليوم الخميس، تفقد خلاله المجمع الاستهلاكى والمخبز الموجود بها وذلك برفقة محمد سعد الله وكيل وزارة التموين، وسليمان الطيب مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية.

وتأتى زيارة المصيلحى ضمن الجولة التى بدأها صباح اليوم وشملت مركز خدمات محرم بك بغيط الصعيدى بالقرب من محور المحمودية ومخزن كوم الشقافة للسلع الإستراتيجية على محور المحمودية .



وقال محمود القلش، مدير الإعلام والاتصال السياسي في مديرية تموين الإسكندرية، إن الوزير بدأ الزيارة بالتوجه لديوان عام المحافظة والاجتماع مع محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف .

وأوضح “القلش” أن جولة وزير التموين بدأت بالتوجه لمخزن الشركة العامة للجملة فى شركة النشا والخميرة جولته بشارع أحمد أبوسليمان بالقرب من محور المحمودية .

ولفت “القلش” إلى أن الوزير تفقد بعد ذلك مركز خدمات محرم بك الموجود بالغيط الصعيدي، ثم مخزن كوم الشقافة للسلع الإستراتيجية.



وأكد أن وزير التموين يقوم بتفقد المجمع الاستهلاكي والمخبز بمنطقة بشائر الخير 2 .

الوزير يتوجه لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية



وكشف مدير الإعلام والاتصال السياسي في مديرية تموين الإسكندرية أن المصيلحى يتوجه بعد ذلك إلى شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية على محور المحمودية.