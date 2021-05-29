اقتصاد وأسواق

وزير التموين يتفقد أول صومعة تخزين أقماح بالتكنولوجيا الحديثة في بنها (صور)

صومعة بنها تبلغ سعتها التخزينية 60 ألف طن
محمد مجدي 11:30 ص, السبت, 29 مايو 21 11:30 ص, السبت, 29 مايو 21

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تفقد صباح اليوم الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، صومعة بنها التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين.

وقال المصيلحي خلال الجولة التفقدية التي يقوم بها اليوم السبت، إن صومعة بنها تأتي ضمن المشروع التجريبي الأول للتحول الرقمي لإدارة ومراقبة تداول الأقماح بالصوامع والنقاط التخزينية، وذلك بدون تدخل العنصر البشرى بها من بداية دخولها من الموانئ حتى وصولها الصوامع وخروجها للمطاحن.

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وأضاف أن صومعة بنها تبلغ سعتها التخزينية 60 ألف طن، و12 خلية على مساحة 16720 مترا مربعا، وهي مجهزة بأحدث تكنولوجيا التخزين فى العالم.

وأوضح اللواء شريف باسيلي، رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، أن صومعة بنها يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة بها والتى تشمل نظام إدارة ومراقبة المخزون، ونظام تبخير ومراقبة درجة حرارة المخزون ومنظومة مكافحة الحريق ونظام اللاسلكى.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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