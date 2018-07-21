وزير التموين يتابع تنفيذ برنامج الحكومة

محمد مجدي: اجتمع الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بقيادات الوزارة وجهاتها التابعة للوقوف على خطوات تنفيذ برنامج الحكومة وتذليل أى عقبات خلال التنفيذ.وأكد الوزير أن رؤية الوزارة والتى قد تم صياغتها فى إطار برنامج الحكومة ترتكز على المحاور التالية:- تنمية وتطوير التجارة ا

محمد مجدي:



اجتمع الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بقيادات الوزارة وجهاتها التابعة للوقوف على خطوات تنفيذ برنامج الحكومة وتذليل أى عقبات خلال التنفيذ.

وأكد الوزير أن رؤية الوزارة والتى قد تم صياغتها فى إطار برنامج الحكومة ترتكز على المحاور التالية:

– تنمية وتطوير التجارة الداخلية والتحول من التجارة غير المنظمة إلى تجارة منظمة وزيادة معدلات نمو التجارة الداخلية.

– المحافظة على الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية بما يضمن وجود رصيد آمن وكاف لا يقل عن (3) أشهر.

– بناء شبكة توزيع من المنافذ الثابتة والمتحركة بصورة منضبطة ومنتظمة.

– ضبط منظومة بطاقات الدعم والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا.

واستعرض المصيلحى محاور العمل السابقة مع قيادات الوزارة وجهاتها التابعة وآليات تنفيذها، مؤكدا أهمية ومحورية دور وزارة التموين وأن رسالتها الأساسية تكمن فى إتاحة السلع الأساسية فى جميع المنافذ بالأسعار العادلة لضمان استقرار الأسواق.

وأكد بأن الهدف الأساسي من برنامج الوزارة هو ترجمته إلى خطط ومشروعات وبرامج عمل تخدم وتلبى احتياجات المواطنين الأساسية وتعكس متطلباتهم الحقيقية.

ووجه المصيلحي بالتواصل المستمر مع أعضاء مجلس النواب، كما وجه بتشكيل مجموعة عمل بديوان عام وزارة التموين لمتابعة تنفيذ البرنامج بالوزارة وبجهاتها التابعة والتنسيق بين هذه الجهات وبعضها البعض، وتكليف رؤساء الجهات التابعة بتشكيل فرق عمل لمتابعة تنفيذ البرنامج فى كل جهة لضمان الالتزام بالتنفيذ فى التوقيتات المحددة وطبقاً للخطط والسياسات الموضوعه فى هذا الشأن.