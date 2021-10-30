وزير التموين يبشر المزارعين بزيادة أسعار توريد القمح المحلي (فيديو)

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إنه رب ضاره نافعة، وهناك خبر كويس أنه بالتعاون مع وزارة الزراعة و هنعرض على رئيس الوزراء هذا الأسبوع، بحيث أن سعر القمح المحلي إن شاءالله يزيد لسبب طالما في زيادة في السعر العالمي لابد أن يزيد السعر المحلي.

وأضاف المصيلحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر أن ذلك سيعمل على زيادة المنتجات المحلية وبالتالي تصديرنا للخضروات والفاكهة يزيد إضافة إلي كل المنتجات.

كان حسين أبو صدام نقيب الفلاحين طالب أن يكون سعر تسليم إردب القمح للمزارعين 1000 جنيه في موسم 2022 ليواكب ارتفاع الأسعار عالميا وتشجيعا للفلاحين للإقبال على زراعة القمح .

موضحا أن مصر أكبر مستورد للأقماح في العالم وتستورد أكثر من 10 ملايين طن سنويا تستورد منها الحكومة وحدها أكثر من 6 ملايين طن لدعم رغيف الخبز .