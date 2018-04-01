وزير التموين يبحث مع الفلاحين الزراعيين سعر إردب القمح

الصاوي أحمدأكد النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين لـ"المال" أنه عقد اجتماعا مع وزير التموين محمد المصيلحي اليوم الأحد، لبحث الإعلان عن سعر مرضٍ ومناسب لمحصول القمح الذي ستتسلمه هيئة السلع التموينية من المزارعين الموسم 2018.وتتسلم هيئة السلع التموينية القمح المحلي، وذلك لإنت

الصاوي أحمد

أكد النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين لـ”المال” أنه عقد اجتماعا مع وزير التموين محمد المصيلحي اليوم الأحد، لبحث الإعلان عن سعر مرضٍ ومناسب لمحصول القمح الذي ستتسلمه هيئة السلع التموينية من المزارعين الموسم 2018.

وتتسلم هيئة السلع التموينية القمح المحلي، وذلك لإنتاج رغيف خبز مدعم يضاف إلى القمح المستورد ويخلط معه.

وأوضح أبو اللوز أنه عرض على وزير التموين قيمة تكلفة الإردب الموسم الجاري، وهامش الربح المناسب للمزارع، مشيرا إلى أن السعر المقترح من جانبه، والذي عرضه على الوزير 700 جنيه للإردب.

ولفت أبو اللوز أن الوزير أستمع لشكوي المزارعين بوصفه ممثلا عنهم فيما يتعلق بإرتفاع مستلزمات الإنتاج ومصروفات الحصاد والجمع التي قفزت لـ100 جنيه لليومية الواحدة حاليا بزيادة 100% مقارنة مع الموسم الماضي.

وأشار أبو اللوز أن وزير التموين أكد له عقد إجتماعا مع رئيس مجلس الدكتور شريف اسماعيل الوزراء الاسبوع المقبل لبحث سعر القمح الموسم الجاري.

وطبقا لأمين عام نقابة الفلاحين الزراعيين فقد بدأت فعليا جمع وحصاد المحصول في مناطق الزراعة الجبلية في صعيد مصر حيث تدفع درجة الحرارة المرتفعة المحصول بالنضج بشكل مبكر مقارنة ببقية المناطق التي تبدأ الجمع والحصاد في الفترة من مايو المقبل إلى يونيو.

ويتم أعلان سعر القمح عادة في منتصف مارس على أن يبدأ التوريد في منتصف أبريل حتى أول يوليو من كل عام.