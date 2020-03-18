وزير التموين يؤكد كفاية احتياطي السلع «مصر بتصدر مكرونة»

قال الوزير: "معندناش أي قلق من المكرونة وبالتالي عندنا احتياطي يكفي أكثر من 5 شهور".

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن عمليات استيراد السلع تسير بشكل طبيعي من خلال المراكب والسفن في نقل البضائع بين الدول على عكس خطوط الطيران ، والتي تنقل الفيروس.

وقال المصيلحي خلال لقاء يذاع الآن على قناة الاولي المصرية إنه بالنسبة لصناعة المكرونة في مصر فإن الصناعة تقدمت بشكل كبير جدا.

وأضاف أنه يتم تصدير مكرونة إلى دول أخرى ، قائلا معندناش أي قلق من المكرونة وبالتالي عندنا احتياطي يكفي اكثر من 5 شهور .

وعن الفول أوضح أنه يوجد مخزون يكفي 4 شهور ويتم تغطية حتي 20% من احتياجات السوق ويتم الاستيراد من إنجلترا وكان يتم الاستيراد من إثيوبيا ولم يتوقف للأوضاع السياسية ويتم استيراد الفول من استراليا والمغرب.

وطالب المصيلحي من المواطنين نسيان تلك الأرقام والنظر الي السلع التي يتم طرحها في الأسواق من خلال البطاقات التموينية .

وأوضح المصيلحي أن قصب السكر يتم حصاده في يناير والبنجر في فبراير وحجم انتاجنا منهم حوالي 2.9 مليون طن ويوجد احتياطي من السكر يكفي طول السنة .

وقال إنه لحسن الحظ سعر السكر بينزل عالميا بسبب نزول سعر البترول ، لان الدول الاكثر إنتاجا للسكر تقوم بتحويله لايثانول وتستخدمه في توليد الطاقة عند ارتفاع أسعار البترول.