وزير التموين يؤكد توافر مخزون السلع الإستراتيجية

تجديد المخازن يساعد الوزارة على تخزين ٤ ملايين طن قمح أمانى العزازىأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين، توافر مخزون مصر من السلع الاستراتيجية من القمح والارز ولا صحة للشائعات حول نقص هذا المخزون، لافتا ان توافر مخزون قمح بنسبة ٥٠٪ ومن المنتظر ان تتم زيادة انتاجنا منه الى ٦ ملايين طن ونصف

تجديد المخازن يساعد الوزارة على تخزين ٤ ملايين طن قمح

أمانى العزازى

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين، توافر مخزون مصر من السلع الاستراتيجية من القمح والارز ولا صحة للشائعات حول نقص هذا المخزون، لافتا ان توافر مخزون قمح بنسبة ٥٠٪ ومن المنتظر ان تتم زيادة انتاجنا منه الى ٦ ملايين طن ونصف بعد تجديد المخازن التابعة لوزارة التموين بحيث نصبح قادرين على تخزين ما لا يقل عن ٤ ملايين طن ثابت.

وقال إن استهلاكنا من الارز لا يتجاوز ٢ مليون طن فى حين ننتج ٦ ملايين طن سنويا وذلك بعد السيطرة على تصديره واحكام الرقابة على منظومة التوزيع داخل مصر،

لافتا إلى أن سعر كيلو الارز يتراوح بين ٥،٥ الى ٨،٥ جنيه.

جاءت تصريحات الوزير على هامش جولته اليوم ببورسعيد لتفقد عدد من المراكز والمجمعات التابعه لوزارة التموين وافتتاحه معرض اهلا رمضان.

ومن ناحيته قال المصيلحى إن عدد بطاقات التموين يبلغ ٨٠ مليونا منها ٦،٥ مليون بطاقة معطلة بسبب خطأ ونقص فى البيانات الخاصه بأصحابها، وطالب المواطنين بسرعة التوجه الى المكاتب لمراجعتها، مشيرا إلى أن المراكز الخدمات التموينية التى تم تطويرها وتم افتتاح واحدة منها فى بورسعيد ستسهل على المواطن تصحيح بياناته.

وقال إن معارض السلع التموينية لن تتوقف طوال العام للتخفيف عن كاهل المواطنين واتاحة السلع باسعار مخفضة،

مشيرا إلى أن اللحوم السودانية لن تزيد على ٨٥ جنيها والمجمدة ٦٥ وكيلو الدواجن بسعر ١٩ جنيها.