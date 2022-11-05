وزير التموين ومحافظ الجيزة يتفقدان عدة مراكز وسلاسل للجملة والمخابز

استقبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار زيارته لمحافظة الجيزة لمتابعة سير العمل بالقطاع التمويني وتفقد عددا من المنافذ التموينية والمطاحن ومستودعات توزيع الدقيق والمخابز، ومراكز خدمة المواطنين التموينية للاطمئنان على توافر السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بجانب التصدى لأي زيادات فى أسعار السلع أو احتكارها وتخزينها بالمخالفة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .

وشملت جولة وزير التموين ومحافظ الجيزة تفقد شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بشارع الملك فيصل بالهرم ومستودع توزيع الدقيق الفاخر 72% للمخابز السياحية والافرنجية بالإضافه إلى تفقد سير العمل بالشركة المصرية لتجارة الجملة بالهرم والمجمع الاستهلاكي بشارع أحمد عرابى بحى العجوزة و زيارة مراكز خدمة المواطنين التموينى بكل من المنيرة الشرقية والمنيرة الغربية .

وأكد وزير التموين أن محافظة الجيزة بها 5 ملايين مواطن مستفيد بالنظام التمويني بالإضافة إلى وجود العديد من مراكز الجملة بنطاق المحافظة يتم ضخ السلع الغذائية الأساسية بها بشكل دوري لتلبيه احتياجات المواطنين.

وأعلن المصيلحي، عن فتح الباب أمام السلاسل التجارية الراغبة في شراء الأرز من وزارة التموين مؤكدا أن من يرغب عليه التقدم بطلب إلى هيئة السلع التموينية لمنحها الكميات الراغبه فيها.. مشيراً إلى أنه لن يسمح باحتكار سلعة الأرز ومن غير المقبول أن يكون لدينا اكتفاء ذاتى منه ونقوم بالاستيراد لافتا ان قرار حظر تصدير الأرز مستمر العمل به من أجل سد حاجة المواطنين من هذه السلعة الاستراتيجية الهامة.

وأشار وزير التموين إلى أن الأسعار الرسمية لبيع الأرز هي 12 جنيها للأرز السائب و 15 جنيها للأرز المعبأ الأبيض، موضحَا إن الوزارة سمحت لبعض السلاسل التجارية ببيع الأرز ذو الجودة العالية بنسبة 3% كسر بسعر 16.5 جنيه، مشيرا إلى أن السماح بسعر يزيد عن 15 جنيها جاء وفقا لجودة وتكلفة إنتاج معينة .

ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة توافر احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والأساسية بسلاسل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المختلفة مشيراً انه يتم الضخ الدوري للسلع لتلبيه احتياجات المواطنين والحد من جشع بعض التجار ومواجهه الممارسات الاحتكارية والحفاظ على الأسعار الحالية للسلع دون زيادات .

وخلال تفقد عدد من المخابز ومطحن فيصل للوقوف علي وجود المخزون الكافي أكد محافظ الجيزة علي المتابعة الدورية لانتظام العمل بالمخابز وتنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المتضمن أسعار وأوزان الخبز والإعلان عنهما في أماكن ظاهرة وواضحة للمستهلكين.

وخلال الجولة افتتح وزير التموين ومحافظ الجيزة مركزى خدمة المواطنين التموينى بالمنيرة الشرقية والغربية كمكاتب نموذجية في إطار مرحلة تطوير مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمات تموينية شاملة.

وأشاد محافظ الجيزة بمستوى وجودة الخدمات التموينية المختلفة المقدمة المواطنين من خلال المراكز التموينية المطورة في إطار سعي الدولة نحو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الحصول على الخدمة .

وشدد اللواء أحمد راشد على أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الرقابة التموينية وتنظيم الحملات المتتالية للتصدى لأي ممارسات احتكارية أو زيادة للأسعار والاطمئنان على توافر السلع والتأكد من سلامتها .