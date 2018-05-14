وزير التموين ومحافظ الإسكندرية يفتتحان معرض أهلا رمضان بتخفيضات 20%

كتب محمد مجديافتتح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، يرافقهما أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المعرض الرئيسى سوبر ماركت أهلا رمضان بمحافظة الإسكندرية الذي يقام هذا العام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.وأشاد

كتب محمد مجدي

افتتح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، يرافقهما أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المعرض الرئيسى سوبر ماركت أهلا رمضان بمحافظة الإسكندرية الذي يقام هذا العام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشاد الوزير خلال تفقده أجنحة المعرض بوفرة التخفيضات المقدمة على السلع الغذائية من القطاعين العام والخاص، لافتا إلى أن الإقبال الشديد من الجمهور يؤكد تنافسية العارضين وجدية التخفيضات والعروض.

وأضاف الوزير مطمئنا الأسر المصرية على توافر كل السلع الغذائية بكميات ضخمة تتجاوز الحدود الآمنة للاحتياطى الاستراتيجي.

وأكد الوزير مواصلة الدور الرقابي وتكثيف الحملات بالتنسيق مع كل الأجهزة المعنية لضبط السوق، وضمان توافر السلع خلال تلك الفترة.

يذكر أن شركات الدلتا للسكر والعامة للجنة والإسكندرية للمجمعات وأبوالهول والإسكندرية للزيوت والصابون التابعة لوزارة التموين قد شاركت بتخفيض تتجاوز 20 % على منتجاتها.