اقتصاد وأسواق

وزير التموين: وقف إصدار بدل التالف والفاقد 45 يوما لحين استكمال بيانات البطاقات

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن زيادة التعدد السكاني يزيد كل عام نزيد 2.5 مليون مواطن ادي الي زيادة الضغط علي الدعم والدولة، قائلا: "الزيادة هي دولة جديدة". وقال المصيلحي في تصريحات مسجلة لبرنامج على مسؤوليتي على…

محمد مجدي 9:52 م, السبت, 1 يناير 22 9:52 م, السبت, 1 يناير 22

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أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن زيادة التعدد السكاني يزيد كل عام نزيد 2.5 مليون مواطن ادي الي زيادة الضغط علي الدعم والدولة، قائلا: “الزيادة هي دولة جديدة”.

وقال المصيلحي في تصريحات مسجلة لبرنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أن القيادة السياسية تقوم حاليا بمتابعة سياسة المواجهات لحل المشكلات وعلي المواطن أن يتحمل جزء من المسؤولية وعن حديث الرئيس عن بطاقة التموين للمتزوجين حديثا .

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وأضاف المصيلحي أنه تم عمل لجنة عليا من أكثر من عضوية تضم كافة الجهات المعنية مثل الإنتاج الحربي والرقابة الإدارية والاتصالات والتضامن لبدء مرحلة جديدة من استكمال البيانات.

و أكد المصيلحي أن هناك طرق علمية مباشرة للعمل علي استكمال البيانات وتوصلنا إلي عدم إضافة مواليد ولا يوجد عمل بدل تالف أو فاقد خلال الفترة المقبلة والتي تستغرق مدة شهر ونصف .

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وأشار المصيلحي الي أن التوجة الحالي سيكون للفئات الأكثر احتياجا ونحن نريد حمايتهم أكثر من غيرهم ، مشيرا إلي أن هناك مواطنين يحتاجون إلى الدعم يجب أن نقف بجانبهم و يجب أن تكون هناك رؤية حقيقية لاستكمال البيانات .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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