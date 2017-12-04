وزير التموين: وضع منظومة حديثة للحد من فاقد السلع

محمد مجدي: أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن تطبيق منظومة حديثة للتجارة الداخلية يساهم في الحد من فاقد السلع والمنتجات بنسبة 15٪‏ اضافة إلي مساهمتها في خلق نحو 42 ألف فرصة عمل مباشرة و 210 ألف وظيفة غير مباشرة سنويا بناء علي مخطط طرح الأراضي. وقال المصيلحي خلال كلمته ف

محمد مجدي:

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن تطبيق منظومة حديثة للتجارة الداخلية يساهم في الحد من فاقد السلع والمنتجات بنسبة 15٪‏ اضافة إلي مساهمتها في خلق نحو 42 ألف فرصة عمل مباشرة و 210 ألف وظيفة غير مباشرة سنويا بناء علي مخطط طرح الأراضي.

وقال المصيلحي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الإثنين، لوضع حجر أساس داون تاون طنطا، أنه مع زيادة تعداد السكان البالغة 2.6%‏ سنويا، والزيادة المطردة في شريحة الدخل لدي الطبقة المتوسطة، متوقعا أن ينمو الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 12%‏ سنويا علي مدار الـ٥ سنوات القادمة في حين أنه من المتوقع نمو منظومة التجارة الحديثة بنسبه 36%.

وأكد توجه الوزارة لإنشاء 12 منطقة لوجستية جديدة على مساحة 20 فدانا للمنطقة الواحدة لتغطي 50% من المحافظات، بجانب إنشاء أسواق مركزية حديثة علي مساحة 19 فدانا للمركز، وكذلك مراكز تجارية جديدة في حيّز كل محافظة، فضلاً عن إقامة نحو 10 آلاف سلسلة تجارية جديدة وهايبر ماركت واستحداث منافذ بيع جديدة بمساحات تتراوح من 300 إليّ 500 متر.