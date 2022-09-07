وزير التموين: وضع ضوابط صرف ‏مستحقات المواطنين من السلع على بطاقة الدعم

أكد الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أن حزمة الإجراءات الاستثنائية التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحماية الاجتماعية، والتى تشمل إضافة 100 جنيه للبطاقة التموينية التي تضم ‏أسرة واحدة و200 للبطاقة التموينية التي تشمل ‏أسرتين أو ثلاث أسر، و300 لأكثر من 3 أسر، وتصرف من خلال بطاقة الدعم ‏التموينية فقط .

وقال المصيلحي في بيان اليوم، إنه تم وضع عدد من الضوابط لصرف ‏مستحقات المواطنين من السلع على بطاقة الدعم والتى تمتد إلى ‏‏6 أشهر وهى صرف زجاجة زيت للمواطن على البطاقة ‏التموينية.

وأضاف “المصيلحي” أنه بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة وصرف 2 كيلو سكر للمواطن على البطاقة التموينية، وبحد أقصى 8 كيلو سكر ‏للبطاقة الواحدة وصرف 1 كيلو أرز للبطاقة التى يقل عدد ‏أفرادها عن 4 أفراد و2 كيلو أرز للبطاقة التى يصل عدد افرادها ‏‏4 أفراد فأكثر.

وتابع “المصيلحي” شملت ضوابط الصرف أيضا عبوة ‏مكرونة 800 جرام للبطاقة التموينية التى يقل عدد أفرادها عن ‏‏4 وصرف 2 عبوة 800 جرام للبطاقة التموينية التى يزيد عدد ‏أفرادها على 4 أفراد فأكثر.

وأشار “المصيلحى” إلي أن عمليات الصرف تسير طبقا للضوابط ‏الموضوعة من بداية سبتمر الجارى، مشيرا إلى زيادة عدد ‏السلع إلى 29 سلعة بدلا من 25 بمنافذ الصرف بعد إضافة 5 سلع جديدة، وهى السمنة النباتى والتونة والدقيق والمربى ‏والطحينة.‏

واوضح أنه يتم إعلام المواطن المستحق بالزيادة ‏الجديدة من خلال رسالة فى بون صرف الخبز وبرسالة على ‏الهاتف المحمول أيضا بالزيادة المقررة له.‏

وشدد المصيلحي على أن الفئات المستحقة لهذه الزيادة هم الأسر الأكثر احتياجًا، وتشمل أصحاب الرواتب الشهرية الأقل من 2700 جنيه وأصحاب المعاش الذى يقل عن 2500 جنيه، والفئة الثالثة مستفيدي تكافل وكرامة، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.‏

وصرح المتحدث الرسمى للوزارة معاون وزير التموين ‏والتجارة الداخلية احمد كمال بأنه سوف يستفيد من ‏الزيادة الاستثنائية الأخيرة التى أقرها الرئيس عبد الفتاح ‏السيسى 36 مليون مواطن مستفيد من إجمالي 64 مليون ‏مواطن يستفيدون من الدعم التموينى.

واضاف أن ذلك وفقًا لما صدر من لجنة ‏العدالة الاجتماعية التابعه لمجلس الوزراء، بما يمثل 8 ملايين ‏بطاقة تموينية من إجمالى 23 مليون بطاقة بدعم يصل إلى ‏‏833 مليون شهريا، بتكلفه إجمالية ستصل إلى 3 مليارات و833 ‏مليون جنيه لدعم الزيادة الاستثنائية الأخيرة.

مؤكدا أن عمليات الصرف ‏تتم كالمعتاد من 40 ألف منفذ تموينى متنوع ما بين منافذ ‏جمعيتى وبدالى التموين والمجمعات الاستهلاكية. ‏