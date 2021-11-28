اقتصاد وأسواق

وزير التموين : وصلنا لنسبة 87% من الاكتفاء الذاتي من السكر

ونعمل على زيادتها
ياسمين فواز 6:09 م, الأحد, 28 نوفمبر 21 6:09 م, الأحد, 28 نوفمبر 21

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كشف الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، عن الوصول لنسبة 87 % من الاكتفاء الذاتى من السكر مع العمل لزيادتها، مضيفًا أننا لم نستورد سوى 400 ألف طن، إضافة إلى ما قام القطاع الخاص باستيراده بنحو 200 الف طن للسوق الداخلى.

وتابع وزير التموين، اطمأنكم، أن صناعة السكر من البنجر أثبت جدوى اقتصاديتها، وأصبحت تنافس مصانع أوروبية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى اليوم الأحد، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن المطالبة برفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية خاصة محاصيل” القمح، قصب السكر، بنجر السكر، والذرة”، وذلك فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، مع ضرورة الإعلان عن الأسعار قبل بدء موسم الزراعة وخطة الوزارة نحو تفعيل قانون الزراعات التعاقدية لتسويق المحاصيل بسعر ضمان للمزارع، بحضور وزيرى الزراعة والتموين.

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وقال وزير التموين والتجارة الداخلية: علي الرغم من أن الصناعة تعد قاطرة الاقتصاد المصرى، فإن الزراعة هي القاطرة الرئيسية للتنمية في مصر.

وـشار إلى وجود تعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية للتوصل لحلول قابلة للتنفيذ لدعم الاقتصاد.

وقال الوزير في تعقيبه على طلبات النواب، إن وزارة التموين تحملت زيادة الأسعار الجنونية التي شهدتها السلع خلال الشهور الأخيرة، متابعًا، وعندما نحدد سعر لقصب السكر سنعيد دراسة سعر السكر أيضًا.

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وأضاف، يجب علينا حتى نتقدم أن ندعم الاستثمار الخارجي المباشر، فلن نستطيع بكل إمكانياتنا أن تجعل هناك نموا بالبلاد، بدون الاستثمار الخارجى.

واعلن وزير التموين ، تأييده لاقتراح رئيس الأغلبية البرلمانية بشأن تشكيل لجنة لتحديد السعر، ويكون بها ممثلين من هيئة السلع التموينية وشركات السكر وجمعية القصب ومن تراه لجنة الزراعة وممثل من المالية، على ان تقوم بمهمتها في مدة أسبوعين من اليوم، ثم نتوصل الى حل مرضى يحقق اكتر من أمر.

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وأكد، لابد ان يكون هناك توازن مع الأسعار العالمية، متابعا، لو ذودنا أسعار السكر وجاء المستورد بسعر أقل، سيكون هناك تأثير بالسلب على الاقتصاد.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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