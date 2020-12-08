اقتصاد وأسواق

وزير التموين ورئيس هيئة الاستثمار يفتتحان معرض «بيزنكس 2020» غدا

المعرض يدعم الشباب ورواد الأعمال ويوفر فرصا استثمارية
المرسي عزت 11:13 ص, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20 11:13 ص, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20

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يفتتح د. علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار محمد أحمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، غدًا الأربعاء 9 ديسمبر، الدورة الثالثة للمؤتمر والمعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية بمصر والشرق الأوسط «بيزنكس 2020»، والتي تستمر لمدة يومين بأحد فنادق القاهرة.

يأتي ذلك بحضور د. إبراهيم عشماوي نائب وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة البورصة السلعية المصرية، ود. هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري ووزير التنمية الإدارية الأسبق، المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، د. ممدوح عافية رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، د. إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

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ملك العشيرى: المؤتمر يعرض أبرز الفرص الاستثمارية التجارية والصناعية

وقالت ملك العشيرى الرئيس التنفيذي لـ«بيزنكس 2020»، إن المؤتمر سوف يعرض أبرز الفرص الاستثمارية التجارية والصناعية بمشاركة العلامات التجارية المختلفة لهذا العام.

وأضافت أن معرض «بيزنكس 2020»، يوفر فرصا استثمارية للشباب تبدأ من ١٠٠ ألف جنيه، من خلال كبرى العلامات التجارية المشاركة بالمعرض، كما يقدم المعرض خدمات تسجيل العلامات التجارية والاستحواذ ومراجعة الميزانيات ودراسات الجدوى للزائرين لمشروعاتهم مجانا على مدار أيام المعرض.

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وأوضحت «العشيري» أن المعرض يعتبر فرصة حقيقية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في عدة مجالات مختلفة، في قطاعات الفرانشيز، والتوزيع، والتصنيع، والمطاعم، والكافيهات، والقطاع العقاري التجاري، والإداري، ومقدمي الخدمات الاستشارية المختلفة والمؤسسات التمويلية والبنوك.

وأشارت إلى أن انعقاد المعرض هذا العام يتوافق مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والتحول الاقتصادي، واهتمام الحكومة بتشجيع فرص الاستثمار وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل الحر للشباب، وذلك لقدرة مشروعات الفرنشايز على خلق أسواق جديدة وتوسعة قاعدة أعمال الشركات وعقب النجاح الهائل الذي حققه في دورته الأولى، ليصبح رابع أكبر معرض في مصر.

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بقلم المرسي عزت

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