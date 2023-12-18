وزير التموين: نهنئ أنفسنا والشعب المصري بفترة رئاسية جديدة للرئيس السيسي

المشاركة الكبيرة التي حصل عليها الرئيس هي رد جميل من الشعب المصري بعد الإنجازات الكبيرة التي تحققت في كل قطاعات الدولة

وزير التموين: نهنئ أنفسنا والشعب المصري بفترة رئاسية جديدة للرئيس السيسي
محمد مجدي

محمد مجدي

5:34 م, الأثنين, 18 ديسمبر 23

تقدم الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدًا أن نسبة التصويت والمشاركة الكبيرة التي حصل عليها الرئيس هي رد جميل من الشعب المصري لسيادته، بعد الإنجازات الكبيرة التي تحققت في كل قطاعات الدولة المصرية.

كما توجّه المصيلحي بالتهنئة للشعب المصري العظيم، داعيًا المولي عز وجل أن يكلل جهود الرئيس، بتحقيق طموحات الشعب المصري، وأن ينعم على مصر وشعبها بالرخاء، وأن تستمر مسيرة العطاء والتنمية، في ظل توجيهات الرئيس نحو بناء الجمهورية الجديدة.

محمد مجدي

محمد مجدي

5:34 م, الأثنين, 18 ديسمبر 23