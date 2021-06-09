وزير التموين : نعمل على تطوير الصوامع والمطاحن وندرس تصدير الدقيق إلى ليبيا والعراق

أكد الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة ، أن الوزارة تعمل منذ عام 2014 على رفع القدرة التخزينية للصوامع إلى 1.4 مليون طن قمح، بينما حاليا تبلغ 3.4 مليون طن قمح، ويتم استهلاك 10 ملايين طن قمح لإنتاج الخبز المدعم سنويا.

وقال المصيلحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي، إن سيتم إقامة صومعة كبرى في دندرة بتوشكى وعدد من الصوامع الأخرى، إضافة إلى الدلتا الجديدة.

وأضاف المصيلحي أن جهاز الخدمة الوطنية يعمل حاليا وتم توريد 250 ألف طن قمح من توشكي، إضافة إلى أنه سيتم زراعة مليون فدان قمح خلال 3 سنوات قادمة.

وأشار إلى أنه تم تجديد المطاحن الحكومية التابعة لوزارة التموين وهناك قدرة طحن بتلك المطاحن، وندرس التصدير إلى ليبيا والعراق.

وأوضح المصيلحي أنه تم الوصول 85٪ اكتفاء ذاتي من سكر البنجر وقصب السكر، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي بحلول العام القادم.