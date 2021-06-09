اقتصاد وأسواق

وزير التموين : نعمل على تطوير الصوامع والمطاحن وندرس تصدير الدقيق إلى ليبيا والعراق

ويتم استهلاك 10 ملايين طن قمح لإنتاج الخبز المدعم سنويا
محمد مجدي 9:36 م, الأربعاء, 9 يونيو 21 9:36 م, الأربعاء, 9 يونيو 21

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أكد الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة ، أن الوزارة تعمل منذ عام 2014 على رفع القدرة التخزينية للصوامع إلى 1.4 مليون طن قمح، بينما حاليا تبلغ 3.4 مليون طن قمح، ويتم استهلاك 10 ملايين طن قمح لإنتاج الخبز المدعم سنويا.

وقال المصيلحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي، إن سيتم إقامة صومعة كبرى في دندرة بتوشكى وعدد من الصوامع الأخرى، إضافة إلى الدلتا الجديدة.

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وأضاف المصيلحي أن جهاز الخدمة الوطنية يعمل حاليا وتم توريد 250 ألف طن قمح من توشكي، إضافة إلى أنه سيتم زراعة مليون فدان قمح خلال 3 سنوات قادمة.

وأشار إلى أنه تم تجديد المطاحن الحكومية التابعة لوزارة التموين وهناك قدرة طحن بتلك المطاحن، وندرس التصدير إلى ليبيا والعراق.

وأوضح المصيلحي أنه تم الوصول 85٪ اكتفاء ذاتي من سكر البنجر وقصب السكر، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي بحلول العام القادم.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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