اقتصاد وأسواق

وزير التموين: نعمل على استمرارية قياس مستوى الأداء لتحسين آليات العمل (فيديو)

العمل على توصيل خدمة جيدة للمواطنين.. والمواطن هو مركز الرؤية لعمل وزارة التموين
محمد مجدي 7:37 م, الجمعة, 21 يناير 22 7:37 م, الجمعة, 21 يناير 22

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قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن مفهوم تقييم الأداء هو مفهوم أساسي في عملية الإدارة، ولا يمكن وجود تقييم أداء إلا بوجود مخطط عام وخطة استراتيجية للكيان، سواء كان هذا الكيان هو وزارة التموين أو الجهات التابعة لها.

وأضاف “المصيلحي” خلال لقائه مع مكاتب التموين الفائزة بجائزة التميز الحكومي لعام 2021 ضرورة العمل على استمرارية قياس مستوي الأداء لتحسين آليات العمل بالجهات التابعة، مشدداً على أهمية وجود رؤية واضحة بسيطة نسعي إلي الوصول إليها.

وأكد المصيلحي أنه يتم العمل على توصيل خدمة جيدة للمواطن، حيث إن المواطن هو مركز الرؤية لعمل وزارة التموين، قائلا: بدون استراتيجية لا يمكن القيام بقياس الأداء.

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وأوضح أنه يجب العمل في كل جهة تابعة للوزارة من خلال فهم طبيعة العمل و كيفية التعامل معه ، كمثال مهمة هيئة السلع التموينية هو توفير الاحتياطي الاستراتيجي و التأكد منه يوم بيوم ، و مهمة جهاز تنمية التجارة الداخلية هو توفير اراضي و تسهيلها و ترفيقها بالمرافق ووضع البنية الأساسية لها .

وأشار الي أهمية تقييم أداء العمل و تقييم الأداء في كل ما يتم إنجازه ، مع أهمية معرفة نقاط الضعف و القوة للعمل عليها حتي يتم إزالة نقاط الضعف و العمل على زيادة نقاط القوة.

وقال المصيلحي إن التميز قيمة عظيمة و ما تم إنجازه في القطاعات المشاركة في جائزة التميز كان بنسبة نجاح 100٪ ، و كل انسان يستطيع التميز وتحسين أدائه وأي مجموعة عمل متعاونة تستطيع فعل وتحقيق ذلك.

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وأضاف المصيلحي أي منظومة تستطيع فعل ذلك بوجود رؤية واضحة وبوجود مشاريع ومبادرات و نظم ومع وجود العنصر البشري المتميز في أدائه يستطيع تعديل معدلات أدائه وقياسها، وأن يكون لديه حافز ذاتي يعمل على تشجيعه.

وأشار “المصيلحي” إلى أهمية فصل المشكلات الشخصية عن العمل والذي يأثر بشكل كبير على أداء ومستوي العمل الذي يتم إنجازه، مشددًا على أهمية وجود بنية أساسية سليمة والعنصر البشري والمناخ العام والذي يعمل على وجود أداء عمل مميز .

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و قام الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية في نهاية المؤتمر بتكريم الفائزين بمراكز متقدمة فى جائزة التميز الحكومى للدورة الثانية بقطاعات الوزارة المختلفة ومراكز الخدمات التموينية.

شارك في اللقاء كل العميد خالد شرف مساعد وزير التموين لقطاع التخطيط ، وأحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، و رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بالوزارة ، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وأحمد يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وأحمد مهدي رئيس قطاع الرقابة والتوزيع في وزارة التموين.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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