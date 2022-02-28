وزير التموين: نستورد 70% من احتياجاتنا من الزيوت والدولة تحملت 60% من زيادة أسعاره

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن مصر تستورد معظم الزيوت من الخارج، قائلا نحصل على 30% من احتياجاتنا من عصارات محلية، و أسعار الزيت شهدت جنون العام الماضي، بعدما ارتفع منذ 7 شهور إلى 1400 دولار للطن.…

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن مصر تستورد معظم الزيوت من الخارج، قائلا نحصل على 30% من احتياجاتنا من عصارات محلية، و أسعار الزيت شهدت جنون العام الماضي، بعدما ارتفع منذ 7 شهور إلى 1400 دولار للطن.

وقال المصيلحي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد إن الدولة تحملت 60% من زيادة أسعار الزيت.

وأوضح أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت يصل إلى 5.3 شهر، و معظم الزيوت المستوردة تأتي من أمريكا الجنوبية .

وأضاف المصيلحي ان احتياطي اللحوم آمن ، حيث يصل الي 9.5 شهر من اللحوم الحية ، ومن المقرر توريد 2000 رأس ، اليوم الثلاثاء إلى مجزر توشكي ، و500 رأس في أبوسمبل قادمة من السودان، فضلا عن وصول احتياطي الدواجن إلى 6.5 شهور دواجن .

وتابع المصيلحي أن أسباب ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن خلال الفترة الماضية ، والتي جاءت بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، وسعر كيلو اللحم السوداني يبلغ 95 جنيها ، والمجمد 85 جنيها، وسعر كيلو اللحم البلدي يتراوح ما بين 140 و150 جنيها في بعض الأماكن .

وأكد المصيلحي أسعار الأسماك نظرا لتحقيق الاكتفاء الذاتي حيث أن سعر كيلو البلطي يتراوح مابين 24 و28 جنيها و كيلو البوري 30 جنيها لرقم واحد ، مشيرا إلى أن مصر تصدر الأنواع الجيدة من الأسماك.