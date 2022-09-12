وزير التموين : نستورد 51% من احتياجات مصر من القمح

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لا صحة لما يتردد بشأن استيراد مصر نحو 90% من احتياجاتها من القمح، مطالبًا بتحرِّي الدقة في الأرقام والإحصائيات عند الحديث عن حجم الصادرات والواردات المتعلقة بالسلع الغذائية، وخاصة القمح.

وأكد المصيلحي، خلال الجلسة العامة لمنتدى البيئة والتنمية 2022 المؤهل لشرم الشيخ cop27، الذي ينظمه المجلس العربي للمياه، تحت رعاية وزارة الخارجية وجامعة الدول العربية، أنه لا صحة مطلقًا لما يطلقه بعض المغرضين عن حجم استيرادنا من القمح.

وأضاف أن حجم استيراد مصر من القمح لا يتعدي 51%، مشيرًا إلى أن الإنتاج المحلي يتزايد عامًا بعد آخر، وأنه بلغ، العام الحالي، أكثر من 2.5 مليون طن.

وتابع المصيلحي أن مخزون مصر من القمح والسلع الإستراتيجية آمن ويكفي لأكثر من 6 أشهر، مبينًا أنه لا يوجد ما يسمى الاكتفاء الذاتي من محصول ما، معللًا ذلك بوجود تعامل تجاري بين جميع الدول المنتِجة استيرادًا وتصديرًا.

ورحّب المصيلحي بفكرة الزراعة خارج البلاد، مشيرًا إلى أن السودان بها الموارد المائية والأراضي الخصبة التي يمكن الاستثمار فيها من زراعة المحاصيل التي يحتاج إليها الوطن العربي كله.