وزير التموين: نستهدف إنشاء مجمعين في دمياط وقناة السويس لتجميع زيوت الطعام

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة أن الحكومة تستهدف أن تكون مصر مركز تجاري عالمي حيث نستهدف إنشاء مشروعين في دمياط وآخر في قناة السويس لعمل مجمع لزيوت الطعام .

و أضاف وزير التموين والتجاره خلال لقائه مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن ذلك بالتعاون مع ماليزيا ليكون نقطة لتجميع الزيوت ويمكن التصدير من خلاله.

و تابع المصيلحي أنه كان لدينا مشروع لعمل منطقة حرة مع روسيا لتجميع الغلال بطاقات تخزينية تصل إلى 500 ألف طن ولكن توقف نتيجة الأحداث العالمية.

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم بدعم سلعة الزيت على البطاقات التموينية حيث يتم طرح زجاجة زنة 800 مللي بسعر 23 جنيها .