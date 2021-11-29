وزير التموين: نستعد بإجراءات استباقية لمواجهة احتمالية تفشي اوميكرون (فيديو)

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن الوزارة استعدت مؤخرًا بعدد من الإجراءات الاستباقية والاحترازية لمواجهة احتمالات تفشي المتحور الجديد من فيروس كورونا اوميكرون ، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بتوفير مخزون استراتيجي من السلع…

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن الوزارة استعدت مؤخرًا بعدد من الإجراءات الاستباقية والاحترازية لمواجهة احتمالات تفشي المتحور الجديد من فيروس كورونا اوميكرون ، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بتوفير مخزون استراتيجي من السلع المختلفة ما قبل أزمة كورونا، كما أن الوزارة عملت على تنفيذ توجيهات الرئيس على مدار السنوات الماضية

و قال المصيلحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر أن توجيهات الرئيس تضمنت زيادة المخزون الاستراتيجي من 3 إلى 6 أشهر، مشيرا إلي أن مصر لديها احتياطي استراتيجي من القمح قدره 5.1 شهر .

و أضاف المصيلحي أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي حتي 3.5 شهر، واحتياطي زيوت الطعام تكفي لمدة 5.4 شهر، كما أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز وتشهد تقدم كبير في صناعة المكرونة .

و شدد المصيلحي على ان وزارة التموين تهتم بالحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي للسلع في ظل ارتفاع الأسعار وتعطل الشحن عالمياً لتتمكن من امتصاص الصدمات وإتاحة السلع في السوق المصري.

و لفت المصيلحي الي أن التعاون والتنسيق مستمر مع القطاع الخاص أو الأعمال العام لضمان استمرارية العملية الإنتاجية للمعلبات وغيرها، قائلًا : وزارة التموين تضع مخطط منضبط لاستمرار الإنتاجية والقدرة التصديرية.

يشار الي أن الهيئة العامة للسلع التموينية تعاقدت على مناقصة عالمية على شراء 600 ألف طن قمح روماني وروسي وأوكراني ، وذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية .

و تنقسم تلك الكميات الي 240 ألف طن قمح روماني و240 ألف طن قمح روسي، و 120 ألف طن قمح أوكراني، على أن تكون فترة الوصول من 9 الي 20 يناير 2022 .