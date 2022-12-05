وزير التموين: ندرس طرح منتجات جديدة فى البورصة السلعية

قال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تبحث طرح سلع جديدة عبر منصة البورصة بخلاف القمح بشرط أن يكون للوزارة باع فيها وتتوفر بها مخزونات جيدة تسمح بالتداول

وأكد أنه تم استلام 310 الاف طن أرز شعير من المزارعين حتى الآن، ومستهدف استلام 1.5 مليون طن أرز شعير من الفلاحين خلال الموسم الحالي.

وأضاف في تصريحات صحفية خلال مؤتمر فود افريكا اليوم، أن مد المهلة المحددة لحائزي الأرز ‏الشعير والأرز الأبيض يعد فرصة لحائزي الأرز الأبيض والشعير من ‏مزارعين وتجار ومضارب وغيرهم لإبلاغ المديرية التابعة لهم بالكميات ‏الموجودة لديهم.

وأكد المصيلحي علي توافر الأرز بالأسواق وهناك مخزونات كافية الاستهلاك المحلي ، لافتا إلي أن الوزارة تتعاون مع جميع عناصر المنظومة لتوفير الأرز بسعر عادل طبقا للتسعيرة التي أقرها مجلس الوزراء.