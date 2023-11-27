وزير التموين: ندرس تحويل الدعم إلى نقدى وننتظر استقرار الأوضاع الاقتصادية

أعلن الدكتور علي مصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية دراسة تحويل الدعم إلى نقدى مستدركا: “لكن ننتظر استقرار الأوضاع الاقتصادي”.

وأشار إلى أن مصر تأثرت بالأحداث العالمية كحرب روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى حرب غزة، ما أدى لارتفاع أسعار الشحن التي ارتفعت قليلًا حول العالم.

وقال وزير التموين في مداخلة تليفونية برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.: “”لو طرحنا الخبز الحر للمواطنين بسعر السوق، سيصل سعره إلى جنيه بدلًا من 5 قروش، لأن رغيف العيش يكلف الحكومة جنيه كامل، ونبيعه بـ5 قروش، والحكومة تدعمه بـ95 قرشًا، وإذا قررت الدولة تحويل الدعم السلعي إلى نقدي سيكون الأمر اختياريًا للمواطن”.

وأضاف الوزير أن مصر استطاعت الحصول على بعض القروض لشراء القمح، مضيفًا أن الحكومة تدرس تحويل الدعم إلى نقدي، ولكن تنتظر استقرار الأوضاع الاقتصادية.