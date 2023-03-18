وزير التموين: ندرس التعامل التجاري مع الصين والهند بالعملات المحلية

كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يتم حاليًا العمل على دراسة التعامل التجاري مع دولتي الصين و الهند بالعملات المحلية.

وأوضح المصيلحي خلال افتتاح معرض أهلا رمضان في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، أن ذلك على غرار الاتجاه في التعامل مع روسيا بالروبل والجنيه المصري.

وأضاف: نحاول نعمل ذلك مع الصين والهند بحيث يكون هناك تبادل تجاري بالعملات المحلية.

وتابع المصيلحي: الصين لديها اليوان وأنا لدي الجنيه، أو الهند لديها الروبية وأنا لدي الجنيه، وهذا اتجاه جيد ويعمل على زيادة التبادل الاقتصادي بين مصر والصين، وبين مصر والهند.

وكشف أن التعامل بين مصر وروسيا بالعملات المحلية يسير بشكل جيد، قائلا: الجميع يدعم ذلك، كما أن الربط التقني بين البنكين المركزيين يسير بشكل جيد، مما يعود بالفائدة على حجم التبادل التجاري.