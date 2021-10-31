اقتصاد وأسواق

وزير التموين : ندرس أسعار توريد محصول قصب السكر والبنجر للموسم الجديد

أكد أن المشروع القومى للصوامع ساهم فى تقليل الفاقد من مخزون القمح
ياسمين فواز 8:39 م, الأحد, 31 أكتوبر 21 8:39 م, الأحد, 31 أكتوبر 21

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قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم العمل حاليا داخل الوزارة على دراسة أسعار توريد محصول قصب السكر والبنجر للموسم الجديد، موضحا أنه سيتم وضع سعر استرشادى بناء على سعر التكلفة، مؤكدا أن الدولة مستمرة فى دعم صناعة السكر وأنها لا تسعى إلى تحقيق ربح منها.

وأضاف المصيلحي، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، عن حجم الاحتياطى الاستراتيجى من بعض السلع الأساسية، لافتا إلى أن مخزون القمح يكفى لمدة 5.3 أشهر، والزيت 5.1 شهر، والأرز 3 أشهر.

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وزير التموين :التعاون مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق

و قال إنه أصدر توجيهاته لجميع مديرى المديريات بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين.

ولفت إلى أن هناك حملات شهرية يتم شنها على الأسواق وتركز تلك الحملات على البؤر التى غالبا ما تشهد تلاعبا فى الأسعار.

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و اشار الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلي أن كافة أعمال المشتريات الخاصة بهيئة السلع التموينية تتم على أعلى درجة من الوضوح والشفافية.

ونوه إلى أن الوزارة تعمل على تنويع مصادر شراء السلع التموينية، لافتا إلى أنه لأول مرة لا تكون روسيا هى المصدر الرئيسى لاستيراد القمح، موضحا أن المصدر الأول حاليا رومانيا ثم أوكرانيا ويأتى بعدها روسيا.

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و اشار وزير التموين، أن السعات التخزينية للقمح أمر مهم أيضا، لافتا إلى أن المشروع القومى للصوامع ساهم فى تقليل الفاقد من مخزون القمح بما يوفر نحو 5 مليارات جنيه سنويا، بالإضافة إلى رفع الطاقة التخزينية من 1.2 مليون طن عام 2014 إلى نحو 3.4 مليون طن.

واشار إلى أن تكلفة هذا المشروع بلغت نحو 7.5 مليار جنيه.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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