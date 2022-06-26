وزير التموين : نخطط لخفض واردات مصر من القمح بنسبة 10% سنويا

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن مصر تخطط لخفض واردات القمح بمقدار 500 ألف طن سنوياً، أو نحو 10%، من خلال توفير المزيد من الخبز المدعوم من حبوبها و من بينها البطاطا البيضاء .

و قال المصيلحي خلال مؤتمر اليوم ، إنه جارٍ دراسة تكنولوجيا طحن البطاطا وخلطها مع الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز المدعم ، مشيراً إلى أنه من المقرر أن تكون النسبة مابين 10 إلى 20%.

ولفت المصيلحي إلى أن مصر لديها مخزون ضخم من إنتاج البطاطا، موضحا أن الإشكالية في طريقة تجفيف وطحن البطاطا للوصول إلى دقيق مناسب منها للاستخدام في إنتاج رغيف العيش المدعم.

و أشار المصيلحي إلى أن الحكومة تخطط لاستيراد ما بين 5 إلى 5.5 مليون طن من القمح في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول من يوليو.

و أوضح المصيلحي أن مخزونات القمح الحالية تكفي 5.7 شهر، كما ارتفعت مشتريات القمح المحلي بنسبة 12% لتصل إلى 3.92 مليون طن حتى الآن بالموسم الحالي، مقارنة مع العام السابق.