اقتصاد وأسواق

وزير التموين : نحارب الطابور الخامس بكل قوة وبالقانون

الطابور الخامس الذي يستهدف ضرب اقتصاد الدولة من خلال شائعات تضر الأسواق
محمد مجدي 9:26 م, الثلاثاء, 14 أبريل 20 9:26 م, الثلاثاء, 14 أبريل 20

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أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تتم محاربة الطابور الخامس الذي يستهدف ضرب اقتصاد الدولة من خلال شائعات تضر الأسواق والبعض يعمل على زيادة أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية.

 وقال المصيلحي خلال لقاء يذاع على قناة صدي البلد في برنامج علي مسئوليتي أنه تتم محاربة هؤلاء بكل قوة وحزم من خلال القانون والممثل في جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء والرقابة الإدارية.

 وأضاف المصيلحي : تم رفع الحظر عن جميع محال البقالة والمواد الغذائية ومحال الجزارة والخضروات والفاكهة.

مشيرا إلى أن المصانع الغذائية تعمل 24 ساعة دون توقف. 

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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