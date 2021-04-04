وزير التموين : نتمنى زيادة الاستهلاك.. ومفيش رف هيفضي في معارض أهلا رمضان

قال إنه سيتم طرح 100 طن دواجن و 50 طن لحوم طازجة و 50 طن لحوم مجمدة يوميا في شهر رمضان بالمجمعات الاستهلاكية

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن معرض أهلا رمضان مستمر حتى يوم 12 أبريل الجاري ، موضحا أن هناك كميات ضخمة من السلع بكافة أنواعها في المعارض المختلفة المقامة في محافظات الجمهورية.

وقال المصيلحي خلال لقاء مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر، أنه لن يكون هناك رف من ارفف المعارض ستختفي منه المنتجات مهما بلغ حجم الإقبال ، متابعا: مفيش رف هيفضي من السلع.

واضاف المصيلحي ، أنه يتمني زيادة معدلات الاستهلاك مما يمثل تنشيط لحركة التجارة و دخل التجار ، لافتا إلى أن سلة الغذاء تمثل 45٪ من مؤشر التضخم .

وتابع المصيلحي ، أنه سيتم طرح 100 طن دواجن و 50 طن لحوم طازجة و 50 طن لحوم مجمدة يوميا في شهر رمضان بالمجمعات الاستهلاكية، وسيتم ذبح 4800 عجل طوال شهر رمضان .

ولفت المصيلحي الي أنه تم إتاحة كافة خدمات البطاقات التموينية على موقع دعم مصر ، ومن بينها الفصل الاجتماعي و ضم الزوجة و النقل من محافظة لأخري و إصدار بطاقة تموينية جديدة و بدل فاقد و بدل تالف.