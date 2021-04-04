اقتصاد وأسواق

وزير التموين : نتمنى زيادة الاستهلاك.. ومفيش رف هيفضي في معارض أهلا رمضان

قال إنه سيتم طرح 100 طن دواجن و 50 طن لحوم طازجة و 50 طن لحوم مجمدة يوميا في شهر رمضان بالمجمعات الاستهلاكية
محمد مجدي 12:33 ص, الأثنين, 5 أبريل 21 12:33 ص, الأثنين, 5 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن معرض أهلا رمضان مستمر حتى يوم 12 أبريل الجاري ، موضحا أن هناك كميات ضخمة من السلع بكافة أنواعها في المعارض المختلفة المقامة في محافظات الجمهورية.

وقال المصيلحي خلال لقاء مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر، أنه لن يكون هناك رف من ارفف المعارض ستختفي منه المنتجات مهما بلغ حجم الإقبال ، متابعا: مفيش رف هيفضي من السلع.

اقرأ أيضا  وزير الخارجية : مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين مصر وكرواتيا تعكس العلاقات المتميزة

واضاف المصيلحي ، أنه يتمني زيادة معدلات الاستهلاك مما يمثل تنشيط لحركة التجارة و دخل التجار ، لافتا إلى أن سلة الغذاء تمثل 45٪ من مؤشر التضخم .

وتابع المصيلحي ، أنه سيتم طرح 100 طن دواجن و 50 طن لحوم طازجة و 50 طن لحوم مجمدة يوميا في شهر رمضان بالمجمعات الاستهلاكية، وسيتم ذبح 4800 عجل طوال شهر رمضان .

اقرأ أيضا  وزير المالية : مصر ضمن أسرع 10 دول نموًا في الشمول المالي

ولفت المصيلحي الي أنه تم إتاحة كافة خدمات البطاقات التموينية على موقع دعم مصر ، ومن بينها الفصل الاجتماعي و ضم الزوجة و النقل من محافظة لأخري و إصدار بطاقة تموينية جديدة و بدل فاقد و بدل تالف.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

وزير التموين: 10.5 آلاف جنيه قيمة شراء طن الفول من الفلاح

محمد مجدي 12:26 ص, الأثنين, 5 أبريل 21

وزير التموين: أمام المستهلك أكثر من منفذ لشراء السلع الغذائية ومستلزمات رمضان

محمد مجدي 12:07 ص, الأثنين, 5 أبريل 21

وزير التموين : مستهدفين 250 ألف فدان للزراعة التعاقدية

محمد مجدي 12:02 ص, الأثنين, 5 أبريل 21

وزير التموين : 16 مليون طن قمح حجم الاستهلاك سنوياً منهم 9 ملايين لمنظومة الخبز

محمد مجدي 11:46 م, الأحد, 4 أبريل 21

بايدن يعتزم المضي قدما في خطة البنية التحتية بدون دعم الجمهوريين

أيمن عزام 10:48 م, الأحد, 4 أبريل 21

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأحد 4-4-2021

محمد مجدي 10:33 م, الأحد, 4 أبريل 21