وزير التموين: معدل إنتاج فدان البنجر 20 طنا ونسعى للزيادة

محمد مجدي: أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معدل إنتاج فدان البنجر يتراوح من 18 إلى 20 طنا. وقال المصيلحي، خلال افتتاح منفذ المصرية لتجارة الجملة، إنه يتم العمل على تطوير زراعة البنجر والتوسع فى المساحة المزروعة من خلال ميكنة الرى، وذلك لزيادة معدل الإنتاج حتى تصل من 30

محمد مجدي:

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معدل إنتاج فدان البنجر يتراوح من 18 إلى 20 طنا.

وقال المصيلحي، خلال افتتاح منفذ المصرية لتجارة الجملة، إنه يتم العمل على تطوير زراعة البنجر والتوسع فى المساحة المزروعة من خلال ميكنة الرى، وذلك لزيادة معدل الإنتاج حتى تصل من 30 إلى 35 طنا للفدان لاستخدامه فى صناعة إنتاج السكر المحلى.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لديه اهتمام كبير بصناعة تطوير صناعة السكر فى مصر، وكذلك دعم المزارعين، وهو ما حدث مع زيادة سعر طن القصب إلى 720 جنيها للطن.