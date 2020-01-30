وزير التموين: مصر عانت بعد عام 67 من العشوائيات وتم الانتهاء منها في بورسعيد

القضاء على ظاهرة العشوائية تعد من ضمن خطة الدولة والتي تم البدء بها.

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن مصر عانت من بعد عام 1967 من ظاهرة العشوائيات والآن تم الانتهاء منها في محافظة بورسعيد ويتم العمل بنظم معلومات شاملة في جميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المصيلحي خلال مؤتمر صحفي اليوم في بورسعيد أن الجزء الخدمي لمكاتب التموين في محافظة بورسعيد تعمل بالتكنولوجيا الحديثة.

وأوضح أن القضاء على ظاهرة العشوائية تعد من ضمن خطة الدولة والتي تم البدء بها.

وأشار إلى أن التحول الرقمي لجمهورية مصر العربية هو من أهم أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي لجميع الوزارات والهيئات الحكومية.

وأوضح المصيلحي أن جميع الدول تعمل الآن بنظام الديجيتال (الرقمي ) وذلك لجميع الخدمات الحكومية والخاصة قائلا إن التحول الرقمي يأتي ضمن الانخراط في الدول الكبري.