وزير التموين: مصر حافظت على مفهوم «الأمن الغذائي» رغم أزمة «كورونا»

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط أن توجهيات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الاحتياطي الاستراتيحي من السلع مع بداية أزمة فيروس كورونا المستجد ساهمت في توفير السلع بكميات كبيرة في الأسواق وعدم حدوث أي أزمات أو زيادة في الأسعار.

مشيرا إلى أن الرئيس السيسي سبق أن وجه بتخصيص مبلغ 1.8 مليار دولار من البنك المركزي المصري في العام 2016 لتوفير الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية.

مؤكدًا أنه ومنذ ذلك التاريخ أصبح من المهم للغاية الحفاظ على معدلات الاحتياطي الاستراتيجي من السلع لفترات طويلة تجاوزت الآن احتياجاتنا لفترة تتراوح ما بين خمسة إلى ستة أشهر.

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وقال الدكتور علي المصيلحي ، إنه أثناء بحث أوضاع العمالة غير المنتظمة في ظل أزمة فيروس”كورونا” المستجد، أصدرت وزارة التموين بطاقات لأكثر من 20 ألفا منهم كانوا لا يمتلكون بطاقات تموينية ، وكذلك تمت إضافة 50 ألف أسرة من المستفيدين من مبادرة “تكافل وكرامة” من أًصل 150 ألف أسرة مستحقة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وسيتم توزيع البطاقات عليهم قبل العيد.

موضحا أن الوزارة بدأت – بصورة استثنائية- إضافة الفئات الأكثر احتياجًا طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.