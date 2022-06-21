وزير التموين: مصر بحاجة لإستيراد 5 ملايين طن قمح في 2022/2023

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر بحاجة إلى استيراد 5 ملايين طن من القمح للسنة المالية المقبلة 2022/2023 ، وفقًا لتصريحاته لوكالة رويترز.

وأضاف بأن مصر ضمت دولة البرتغال كدولة منشأ لاستيراد القمح، ضمن الدول المعتمدة لدي الهيئة العامة للسلع التموينية في استيراد الاقماح منها.

كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أعلن مارس الماضي ، أن مصر أجرت مفاوضات مع دولة الأرجنتين لإستيراد القمح في إطار خطة الوزارة لتنويع مصادرها من استيراد القمح، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مفاوضات مع الهند، وفرنسا، والولايات المتحدة.

وأكد أن احتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لأكثر من 3.5 شهر، ومن المستهدف توريد ما يتراوح بين 5.5 إلى 6 ملايين طن من القمح المحلي ليكفي احتياطي القمح حتى نهاية 2022.