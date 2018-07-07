وزير التموين: مصر الدولة الوحيدة التى تخدم المواطن بتزكية من المسئولين

المصيلحى للعاملين بالتموين: محدش يزعل منى لو عملت معاه حاجة غلط محمد مجدىقال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة الوحيدة التى تعانى من طلب وجود تزكية من وزير وعضو مجلس نواب ومسئول حكومى هى مصر، مطالبا الحضور بالنظر إلى تونس والمغرب ودول الخليج كمثال لخدمة المواطني

المصيلحى للعاملين بالتموين: محدش يزعل منى لو عملت معاه حاجة غلط



محمد مجدى

قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة الوحيدة التى تعانى من طلب وجود تزكية من وزير وعضو مجلس نواب ومسئول حكومى هى مصر، مطالبا الحضور بالنظر إلى تونس والمغرب ودول الخليج كمثال لخدمة المواطنين التابعين لها.

وأوضح أنه لن يقوم بمساندة أى تقاعس في خدمة المواطن، مشددا على أنه لا توجد دولة في العالم تعاني من تقديم خدمة للمواطنين.

وطالب العاملين بوزارة التموين بعدم الغضب منه فى أى قرارات قام باتخاذها ضد أحدهم ولكن بأسباب مسببة، قائلا:” محدش يزعل منى لو عملت معاه حاجة غلط، بس الحق حق”.

وجدد المصيلحى فى الاجتماع المكبر المنعقد الآن بقاعة كلية التجارة جامعة القاهرة مع مديري ووكلاء وزارة التموين فى المحافظات، أنه لن يسمح بأى تراخ وتقاعس فى خدمة المواطنين.