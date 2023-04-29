وزير التموين: مشروع كارت الخبز الذكي لغير حاملي البطاقات التموينية ما زال قائما

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن منظومة الكارت الذكي لصرف الخبز لغير المستحقين للدعم ما زال قائمًا، وجارٍ عملية تأمين البيانات.

وأضاف المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، أنه سيتم، خلال الفترة المقبلة، بدء التطبيق على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن سعر رغيف الخبز سيتم تحديده حسب سعر التكلفة.

يشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تستهدف عمل منظومة جديدة لتوفير الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية من خلال كارت ذكي يتم تسلمه من مكاتب البريد.

وكانت التموين قد أوضحت أن الكارت الذكي المخصص لغير حاملي البطاقات التموينية سيكون 3 فئات 20 و50 و100 جنيه، على أن يتم طرح رغيف الخبز المدعم على الكارت بسعر تكلفته.