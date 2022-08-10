وزير التموين: مستهدف الوصول بالطاقات التخزينية للقمح إلى 4.6 مليون طن خلال عامين

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن لدينا طاقات تخزينية من القمح تصل حاليا إلى 3.4 مليون طن.

وأضاف المصيلحي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بزيادة المساحات التخزينية بنحو 600 ألف طن لاستقبال الأقماح من توشكى.

وأشار إلى وجودة صومعة دندرة في قنا وهي مركز تبادلي لوجود نهر النيل والسكك الحديدية بالقرب منها بسعة تخزينية 120 الف طن.

و تابع المصيلحي ذلك بجانب صومعتين في مستقبل مصر السعة التخزينية لكل منهما 60 الف طن قمح ، مع الامدادات والتوسعات في الصوامع المتاحة حاليا مستهدف أن نصل إلى 4.6 مليون طن خلال عامين بزيادة 1.2 طن.

ولفت إلى أنه يتم العمل على تقليل الفاقد في حلقات التداول خاصة أن النقل أصبح يمثل 15 الى 20% من السلعة مع التقليل من دعم المواد البترولية تدريجيا .

وقال المصيلحي إنه بالتالي لابد من تقليل حلقات التداول من أجل تخفيض السعر من خلال الصوامع والمخازن الاستراتيجية .

جاء ذلك خلال لقاء نظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الصالون السياسي تحت عنوان “ما هو دور وزارة التموين في مجابهة غلاء الأسعار؟، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.