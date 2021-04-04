وزير التموين : مستهدفين 250 ألف فدان للزراعة التعاقدية

قرر مجلس الوزراء بأن يكون سعر توريد طن فول الصويا بمبلغ ٨ آلاف جنيه، وسعر توريد طن عباد الشمس بمبلغ ٨٥٠٠ جنيه،

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم الاتفاق على شراء بذرة فول الصويا و النقل على تكلفة وزارة التموين بقيمة 8 آلاف جنيه للطن لعباد الشمس، مؤكدا أنه تمت الموافقة على نظام الزراعات التعاقدية لمحصولي فول الصويا وعباد الشمس .

وقال المصيلحي ، خلال لقاء مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر ، أنه تم تحديد أماكن التعاقد على المحاصيل في محافظات المنيا وسوهاج وبني سويف وأسيوط والدقهلية والغربية لزراعة محصول فول الصويا .

واضاف المصيلحي ، انه تم تحديد محافظات الفيوم والوادي الجديد والجيزة والأراضي الجديدة في مناطق الفرافرة وتوشكى وشرق العوينات لزراعة محصول عباد الشمس ، كذلك الاتفاق على تولى الإدارة المركزية لانتاج التقاوي بوزارة الزراعة توفير التقاوى للمزارعين لمحصولي فول الصويا وعباد الشمس.

يذكر أن مجلس الوزراء حدد آليات وضوابط التنفيذ وشروط التعاقد بين الأطراف المختلفة لهذه المنظومة، وكما حدد المساحة المستهدفة لزراعة فول الصويا بنحو 250 ألف فدان، والمساحة المستهدفة بزراعة عباد الشمس بنحو 100 ألف فدان.

وقرر مجلس الوزراء بأن يكون سعر توريد طن فول الصويا بمبلغ ٨ آلاف جنيه، وسعر توريد طن عباد الشمس بمبلغ ٨٥٠٠ جنيه، وتتحمل هيئة السلع التموينية تكلفة النقل من الأرض للمصنع.

وأشار المصيلحي ، الي أنه مستهدف زراعة ٢٥٠ الف فدان للزراعة التعاقدية لحدوث توازن بين الأرز وباقي المحاصيل مع زيادة مساحات القطن المزروعة .