وزير التموين: مستثمر يوناني سينشئ منطقة لوجيستية في الوادي الجديد

أضاف الوزير في كلمته بفعاليات المؤتمر الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي، مساء اليوم، أن هذا المستثمر يعد من أكبر المستثمرين في أوروبا في زراعة البرتقال.

قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصيلحي، إن هناك مستثمرا يونانيا سيأتي لعمل منطقة لوجيستية بالوادي الجديد ويزرع 10 آلاف فدان.

وأضاف وزير التموين في كلمته بفعاليات المؤتمر الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي، مساء اليوم، أن هذا المستثمر يعد من أكبر المستثمرين في أوروبا في زراعة البرتقال.

كان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر أمس إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على خطة الدولة للتوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية بمختلف المحافظات.

وتهدف الخطة لتقليل حلقات التداول للسلعة من المنبع إلى المستهلك، وكذلك توفير تكلفة النقل التي تمثل 30% من التكلفة الإجمالية.

وكشف الإنفوجراف أنه من المستهدف إقامة 60 منطقة لوجستية محورية وإقليمية على مستوى الجمهورية حتى عام 2030، مقسمة إلى 8 مناطق لوجستية محورية جارٍ تنفيذ 3 مناطق منها، بجانب 52 منطقة لوجستية إقليمية جارٍ العمل حالياً على تنفيذ 11 منطقة منها.