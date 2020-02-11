استثمار

وزير التموين: مستثمر يوناني سينشئ منطقة لوجيستية في الوادي الجديد

أضاف الوزير في كلمته بفعاليات المؤتمر الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي، مساء اليوم، أن هذا المستثمر يعد من أكبر المستثمرين في أوروبا في زراعة البرتقال.
سمر السيد 9:24 م, الثلاثاء, 11 فبراير 20 9:24 م, الثلاثاء, 11 فبراير 20

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قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصيلحي، إن هناك مستثمرا يونانيا سيأتي لعمل منطقة لوجيستية بالوادي الجديد ويزرع 10 آلاف فدان.

وأضاف وزير التموين في كلمته بفعاليات المؤتمر الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي، مساء اليوم، أن هذا المستثمر يعد من أكبر المستثمرين في أوروبا في زراعة البرتقال.

كان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر أمس إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على خطة الدولة للتوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية بمختلف المحافظات.

وتهدف الخطة لتقليل حلقات التداول للسلعة من المنبع إلى المستهلك، وكذلك توفير تكلفة النقل التي تمثل 30% من التكلفة الإجمالية.

وكشف الإنفوجراف أنه من المستهدف إقامة 60 منطقة لوجستية محورية وإقليمية على مستوى الجمهورية حتى عام 2030، مقسمة إلى 8 مناطق لوجستية محورية جارٍ تنفيذ 3 مناطق منها، بجانب 52 منطقة لوجستية إقليمية جارٍ العمل حالياً على تنفيذ 11 منطقة منها.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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