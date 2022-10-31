وزير التموين: مسئولية توافر السلع ملقاة كاملة علينا ونخطط لضخ أرز حر في الصعيد (فيديو)

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مسئولية توافر السلع الاستراتيجية الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية أصبحت ملقاة كاملة على وزارة التموين عكس السابق فكانت مسئولة عن الجزء التمويني بتوفير الزيت والسكر والأرز والمكرونة للبطاقات التموينية.

وأضاف المصيلحي، خلال لقاء مع برنامج مساء دي ام سي على فضائية دي ام سي، أن ظاهرة نقص بعض السلع التموينية وتحديدًا الزيوت كانت نتيجة تأخر صرف الشحنات من الجمارك لعدم توافر الدولار.

وأوضح المصيلحي، أنه مع تحرير علاقة العملات الصعبة بالجنيه المصري من المتوقع حدوث انفراجة قريبًا في صرف الشحنات المتأخرة من السلع الغذائية، أما فيما يخص الأرز فيجرى حاليًا وضع منظومة جديدة تضمن توفير كميات الأرز اللازمة للتموين طوال العام.

وتابع المصيلحي، أنه ولأول مرة وزارة التموين تدخل لشراء الشعير مثلما يحدث مع القمح وصحيح في بادئ الأمر ابتدت المضارب تُحجب عن المُشاركة باعتبارها منظومة جديدة.

وأشار المصيلحي إلي انه حتي الأن هناك أكثر من 90% من المضارب على مستوى الجمهورية مشاركة في منظومة الأرز الجديدة، وعليه فمن المقرر تنفيذ الاتفاق القائم على توريد 50% لصالح وزارة التموين و50% حر.

وأوضح المصيحلي أنه من المخطط ضخ أرز حر بجانب الأرز التمويني وتحديدًا في محافظات الصعيد لأنها غير منتجة للأرز.