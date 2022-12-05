وزير التموين: مد موسم توريد الأرز الشعير حتى 15 يناير 2023

قرر الدكتور على المصيلحي ‏وزير التموين والتجارة الداخلية مد المهلة المحددة لحائزي الأرز ‏الشعير والأرز الأبيض للإخطار بما لديهم من كميات حتى يوم 25-12-2022.

كما قرر المصيلحى، مد موسم توريد الأرز الشعير حتى 15-1-2023، لإعطاء فرصة كبيرة للمزارعين لتوريد الكميات المطلوبة فى ضوء الحيازات الزراعية لديهم لمحصول الأرز الشعير لموسم 2022.

يذكر أن وزارة التموين كانت قد أعلنت أن موسم توريد الأرز يبدأ من 25 أغسطس الماضي، وينتهي في 15 ديسمبر الجاري، مع استهداف استلام 1.5 مليون طن أرز شعير من المزارعين.

وأكد ‏المصيلحي خلال بيان اليوم، أن القرار الخاص بمد مهلة الإخطار يأتي في ضوء التعاون الوثيق ‏بين وزارة التموين وأصحاب المضارب وحائزي الأرز سواء ‏تجارا أو مزارعين للإفصاح عن الكميات التي بحوزتهم وذلك لتنظيم تداول وتوفير الأرز الأبيض للمواطنين بسعر عادل للجميع، ‏وطبقًا للأسعار المحددة من رئاسة مجلس الوزراء.

وشدد المصيلحي، على أن نموذج الإخطار متوفر بكافة مديريات التموين والإدارات التموينية ‏والجمعيات الزراعية.

وفي سياق متصل تم مد مهلة توريد الأرز الشعير للموسم الحالي لصالح وزارة التموين حتى 15-1-2023, وذلك بهدف الحصول علي الكميات المطلوبة من المزارعين وأصحاب الحيازات الزراعية.

مع أهمية وضرورة الالتزام بما ورد بالقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2022 المنظم لعملية توريد الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم، وتحديد الكميات المطلوب توريدها في ضوء الحيازة الزراعية، حيث تستهدف الوزارة الحصول علي الكميات المطلوبة حتي يمكن تحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة وزيادة المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية بكميات وأسعار عادلة في المنظومة التموينية وللأسواق الحرة طوال العام.

وفي حالة الامتناع عن ‏التوريد يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي، إضافة ‏إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لجميع أنواع ‏الزراعات، ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير ‏غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع ‏عن تسليم الكميات المحددة.‏