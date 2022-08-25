وزير التموين: مد فترة الأوكازيون الصيفي إلى 1 أكتوبر

أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا وزاريا بمد فترة التصفية الثانية الأوكازيون إلى 1-10-2022 .

وأكد الدكتور على المصيلحى في بيان اليوم أن مد الأوكازيون هدفه تنشيط التجارة الداخلية وتلبية احتياجات المواطنين من السلع سواء الملابس أو الأدوات المنزلية أو المصنوعات الجلدية .

وأشار إلى أنه وجه مديريات التموين بتسهيل دخول المحال فى التصفية شريطه الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة لذلك والالتزام بوضع سعرين قبل وبعد الدخول للأوكازيون مع الاهتمام بجودة السلع المعروضة.

وصرح أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير بأن التخفيضات الموجودة بالمحال المشاركة بالأوكازيون وصلت إلى 50% في الكثير منها.

وأشار إلى أن مديريات التموين تتابع يوميا السلع المعروضة من حيث الجودة بناء على توجيهات الوزير، مؤكدا أنه من المتوقع وصول عدد المحال المشاركة إلى 3500 محال تجارى.

وأشار أحمد ابو الفضل مدير عام الاحتياجات بالوزارة إلى أن عدد المحال المشاركة فى الأوكازيون حتى الآن وصل إلى 2900 متنوعة ما بين محال ملابس وأدوات منزلية ومصنوعات جلدية.