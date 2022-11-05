وزير التموين: مد صرف الدقيق الحر للمخابز السياحية حتى نهاية العام

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بمد صرف الدقيق الحر لصالح المخابز السياحية ومصانع المكرونة حتى النهاية العام الحالي، بدلا من منتصف نوفمبر الحالي بسعر 10 آلاف للطن.

وأوضح المصيلحي خلال جولة تفقدية على مطحن شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة أن القرار جاء علي طلب أصحاب المخابز السياحية ومصانع المكرونة بمد فترة تسليم الدقيق الحر من هيئة السلع التموينية، بعد تقديمهم طلبا بذلك إلي المديرية التابع لها المخبز أو ‏المصنع، شرط أن يكون مصنع المكرونة المتقدم متعاقد مع هيئة السلع ‏التموينية لإنتاجها للمنظومة التموينية وذلك حتي نهاية ديسمبر.

كان الدكتور علي المصليحي، قد تلقى تقريرًا من هيئة السلع التموينية حول تسليم مخابز إنتاج الخبز الحر ‏والفينو الدقيق بمحافظات المنوفية والجيزة والقليوبية طبقًا للاسعار المقررة و‏بسعر 10 آلاف جنيه للطن.

وأفاد التقرير الوارد من هيئة السلع ‏التموينية بأنه تم تسليم المخابز المتقدمة لشراء الدقيق من المطاحن التي ‏تقدمت لهيئة السلع التموينية وللمديريات أيضًا ومطاحن الشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية بالكميات التي طلبوها بعد تقديم الأوراق.

وتضمن التقرير أنه تم تسليم الكميات المطلوبة من مستودع الدقيق بحى الهرم ‏بالجيزة التابع لشركة مطاحن جنوب الجيزة لتسليمه إلى المخابز التي تقدمت ‏لذلك.

وفي المنوفية تم تسليم الأقماح المطلوبة لمطحن الوطنية من مستودع ‏شبين الكوم وشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا ومطاحن عمران بالقليوبية، ‏بالإضافة إلى عدد من المطاحن التي تعمل في إنتاج الدقيق 72%.

كما تلقى ‏الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ‏تقريرًا من هيئة السلع التموينيه يفيد أيضا بأن شركة شمال القاهرة التابعة ‏للشركة القابضة للصناعات الغذائية قد سلمت الكميات المطلوبة من الدقيق ‏لمصنع “النجمة” لإنتاج المكرونة وشركة “إيما باسطا” وشركة “يوني فيرت” ‏و”الطارق” لإنتاج المكرونة للمنظومة التموينية.‏